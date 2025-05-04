Filistin'de yaşanan zulüm tiyatroda! "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, 'Bu etkinlikler kültürel kimliğimizin taşıyıcısı olan ustalara bir saygı duruşudur.' derken, Tokat'ın öneminden şöyle bahsetti: 'Tokat'ta şu anda; 35'i geleneksel sanatlar alanında olmak üzere 75 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcımız bulunuyor. Ahşap Basmacılık/ Yazmacılık, Ağaç İşçiliği ve Ahşap Oymacılığı, Bakırcılık, geleneksel kuyumculuk, Bıçakçılık, Dericilik ve Deri İşlemeciliği ustalığı gibi ulusal envantere kayıtlı 70 unsur ile de Tokat yaşayan mirasımız açısından da önemli bir şehir olarak öne çıkıyor' dedi.