Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
11:07
Filistin'de yaşanan zulüm tiyatroda! "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun"
Tokat, köklü gelenekleri ve ustadan çırağa aktarılan el sanatlarıyla üç gün boyunca yaşayan bir kültür sahnesine dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Tokat Yaşayan Miras Festivali, üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.