Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal, spor şıklığı ve doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Sinem Kobal, spor kıyafetleri, siyah şapkasıyla bahçede bir birinden güzel fotoğraflar paylaştı. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, yeni pozlarıyla eskisinden bile daha formda olduğunu gösterdi.