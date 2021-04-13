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Haberler Galeri Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 06:13

anne ’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Çiçeği burnunda anne , spor şıklığı ve doğal güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile Sinem Kobal, magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Sinem Kobal, spor kıyafetleri, siyah şapkasıyla bahçede bir birinden fotoğraflar paylaştı. 6 ay önce kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, yeni pozlarıyla eskisinden bile daha formda olduğunu gösterdi.

Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Taze anne paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda kızları 'i kucaklarına alan ile , mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor.

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Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Kızına kendi bakan kısa sürede verdiği doğum kiloları ile dikkat çekerken güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!

Son olarak hesabından yaptığı paylaşımda bahçede siyahlar içinde içinde poz veren nefes kesti.

Fit anne Sinem Kobal’ın spor şıklığına övgüler yağdı… Sinem Kobal siyah şapkasıyla verdiği pozlarda kendine hayran bıraktı!


'ın yeni paylaşımı ile mutlu olan hayranları oyuncuya "'i ne zaman göreceğiz?" diye sordu...

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