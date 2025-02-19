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Haberler Galeri Galatasaray'ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:24

Galatasaray'ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, birlikteliklerini duyurdukları andan itibaren sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. China Suarez, son olarak 31 yaşına giren sevgilisi Mauro Icardi'nin doğum gününü kutladı. Suarez'in yayınladığı video, kısa sürede birçok beğeni aldı.

Galatasaray’ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi’nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, China Suarez ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Galatasaray’ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi’nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray’ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi’nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

Galatasaray’ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi’nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Adeta yüzünde güller açan Icardi'nin mutluluk fotoğrafları eski eşi Wanda Nara'yı kıskandırmıştı.

Galatasaray’ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi’nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!

Suarez, biricik aşkı Icardi ile çekilmiş bir pozunu yayınlayarak Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

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