Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:24
Galatasaray'ın aslanı 31 yaşına girdi! China Suarez biricik aşkı Icardi'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı!
Ünlü futbolcu Mauro Icardi, Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, birlikteliklerini duyurdukları andan itibaren sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. China Suarez, son olarak 31 yaşına giren sevgilisi Mauro Icardi'nin doğum gününü kutladı. Suarez'in yayınladığı video, kısa sürede birçok beğeni aldı.