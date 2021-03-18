Gamze Erçel de en az kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çekiyor... Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel estetik mi yaptırdı?

Son dönemim kuşkusuz adını magazin haberlerinde en çok duyduğumuz oyunculardan olan Hande Erçel'in kendisi kadar ablası Gamze Erçel de ünlü. Instagram'da 3.4 milyon takipçisi olan Gamze Erçel'in paylaşımları beğeni yağmurlarına tutuluyor. Vefat eden annesinin adını koyduğu kızı Aylin Mavi ile paylaşımlarda bulunan Gamze Erçel kız kardeşi Hande Erçel'e de oldukça düşkün. Gamze Erçel son olarak estetik haberleri ile gündeme geldi. İşte Gamze Erçel'in estetik olduğu yönündeki iddianın ayrıntıları...