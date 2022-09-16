Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Arto, 'Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor.' ifadelerini kullanmıştı. Gamze Erçel basında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabı İnstagram'dan açıklamalarda bulundu. Gamze Erçel şu ifadeleri kullandı... Bizi merak edenler, bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladık. Bu şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi biz bu işi en sesiz, sakin şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler.