Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz
Giriş Tarihi: 16.09.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 12:46

Gamze Erçel'den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Gamze Erçel sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili İnstagram'dan açıklamalarda bulundu.

Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edilmişti. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Arto, "Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Gamze Erçel basında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabı İnstagram'dan açıklamalarda bulundu. Gamze Erçel şu ifadeleri kullandı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Bizi merak edenler, bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi ile ilgili bir tedavi sürecine başladık. Bu şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi.

Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz.

Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim.

SON DAKİKA