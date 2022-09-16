Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi ile ilgili açıklama: Bizler iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz

Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz.