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Haberler Galeri Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:41

Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra dernek gönüllüleriyle birlikte yardımda gittiklerini paylaştı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 61 saat sonra kurtarılan Zübeyde'nin "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor" sözleri yürekleri dağladı. Gamze Özçelik, son paylaşımında Kerem bebeğin, fotoğrafını 'Bugün bir mucizeye tanıklık ettik' notuyla paylaştı…

Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra dernek gönüllüleriyle birlikte yardımda gittiklerini paylaştı. Antakya'daki kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen Özçelik, "Dua bekliyoruz" dedi.

Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı deprem 10 ilde etkili oldu. Bölgeden gelen haberler ve fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

Binlerce binanın yıkımına, çok sayıda vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depreme dair yardım mesajları sosyal medyada paylaşılırken, ünlü isimler de bölgeye yardım için kolları sıvadı.

Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun" diyerek, şu açıklamayı yaptı:

Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

Saha ekiplerimiz AFAD, belediyeler ve valiliklerle koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardım ulaştırmak üzere harekete geçeceğiz.

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