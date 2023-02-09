Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun" diyerek, şu açıklamayı yaptı: