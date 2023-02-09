Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:41
Gamze Özçelik de depremzedelerin yardımına koştu! ‘Bugün bir mucizeye tanıklık ettik’
'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra dernek gönüllüleriyle birlikte yardımda gittiklerini paylaştı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 61 saat sonra kurtarılan Zübeyde'nin "Kardeşim minik, ölebilir. Şurada benim yanımda yatıyor" sözleri yürekleri dağladı. Gamze Özçelik, son paylaşımında Kerem bebeğin, fotoğrafını 'Bugün bir mucizeye tanıklık ettik' notuyla paylaştı…