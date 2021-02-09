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Haberler Galeri Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtti! Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!
Giriş Tarihi: 09.02.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:43

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtti! Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!

Kemal Sunal'ın tüm filmleri unutulmazdır ama Garip filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Garip filminin ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un şimdi ne yaptığı çok merak edildi. Şimdilerde 41 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti! Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!

Kemal Sunal'ın tüm filmleri unutulmazdır ama Garip filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Garip filminin ekranlara gelmesiyle Ece Alton'un şimdi ne yaptığı çok merak edildi. Şimdilerde 41 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk ünlülerin değişimleri...

Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti! Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!

ÇAĞLA ŞİMŞEK

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Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti! Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!
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Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti! Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!
Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali ’yok artık’ dedirtti! Kemal Sunal’ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton şimdilerde 41 yaşında!
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