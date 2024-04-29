Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
06:41
Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”
Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira veren Feraye Tanyolaç, ev sahibinin kiranın 80 bin liraya çıkarılması için açtığı davaya dilekçe sundu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçe pes dedirtti. Tanyolaç'ın boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Fotoğrafları da ortaya çıkan evde perdelerini açıp rahatça güneşlenemediğini söyleyen Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirdi. Tanyolaç, "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etti.