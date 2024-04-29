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Haberler Galeri Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”
Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 06:41

Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira veren Feraye Tanyolaç, ev sahibinin kiranın 80 bin liraya çıkarılması için açtığı davaya dilekçe sundu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçe pes dedirtti. Tanyolaç'ın boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Fotoğrafları da ortaya çıkan evde perdelerini açıp rahatça güneşlenemediğini söyleyen Tanyolaç, kapıcı dairesinde oturduğunu öne sürerek, oturduğu evin gecekondudan hallice olduğunu dile getirdi. Tanyolaç, "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etti.

Mustafa Sait ÖZKAN
Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

"KAPICI DAİRESİNDE OTURUYORUM, ÖLÜMLE BURUN BURUNAYIM"

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü. Ev sahibinin kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı davaya Feraye Tanyolaç'ın gönderdiği dilekçe damga vurdu. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçede boğazın yanı başında oturduğu ve partiler verdiği evde sanki zorla oturduğu izlenimi verdiği ortaya çıktı. Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur'un "Gecekondu kirası veriyor. Evimi gasp etti. Keyif sürüyor" diyerek değerinin çok altında oturduğunu söylediği Tanyolaç, 69 yıllık bina için istenen 80 bin liralık kira bedelinin fahiş ve kötü niyetli olduğunu belirterek gecekonduda oturduğunu iddia etti.

Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

ÖNCE 45 BİN LİRA İSTENDİ

Tanyolaç, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve evde bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etti. Tanyolaç'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, ev sahibinin 26 Haziran 2023'te tek taraflı olarak binanın kirasını 45 bin lira olarak belirlediği ve Tanyolaç'a ihtarname gönderdiği belirtilen dilekçede, 4 ay sonra istenen kira bedelinin ise 80 bin liraya yükseltildiği aktarıldı.

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Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

69 YILLIK BİNA... FARELİ VE ÇÖP KOKULU

Dilekçede, "Gecekondudan hallice olan, 69 yıllık, bütün tesisat sistemi çürümüş bulunan ve sokak hayvanlarından, pirelerden, farelerden, çöp kokularından üstün çaba ve masraf sarf edilmesi gerekli olan, otopark hakkı bulunmayan, sokaktaki arabanın neredeyse salonun içerisinde olduğu, salonuna direkt olarak sokağa açılan pimapen cam kapı bulunan ve güvenliksiz olan dairesine 45 bin lira bedel talep etmesi fevkalade fahiş ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna rağmen henüz bu rakamın üstünden 4 ay geçmiş olmasına rağmen mahkemeye başvurarak bu bedelin 80 bin liraya çıkarılmasına ilişkin dava açılması son derece kötü niyetlidir " denildi.

Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

EV SAHİBİNİN DEDİĞİ DOĞRU GECEKONDUDAN HALLİCE
Ev sahibinin Bebek'teki emsal teşkil ettiği iddiasıyla sunduğu değeri 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen kiralık daire ilanlarının hiçbirinin kendi oturduğu daireyle aynı olmadığı ifade edildi. Ev sahibinin, dairenin Bebek Mahallesi'nde bulunmasını adeta bir silah gibi kullandığını söylerken, "Sanki daire son derece nezih ve lüks bir daireymiş gibi mahkemede algı oluşturmaya çalışmıştır. Ancak daire, tıpkı davacının kendi dava dilekçesinde belirttiği gibi gecekondudan hallicedir" denildi.

Gecekonduda oturuyormuş… Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç’tan mahkemeye garip dilekçe! “Fareli, pireli eve 80 bin lira çok”

DOĞALGAZI YOK TEK BANYOSU VAR

Tanyolaç dilekçesinde, örnek sunulan dairelerin tamamının kendisininkinden büyük, giriş katının üzerinde bulunan katlar olduğunu, en az 2 banyosu olduğunu, doğalgazlı, boğaz manzaralı, deniz manzaralı lüks daireler olduğu aktarıldı. Kendi dairesinin ise küçük, tek banyolu, doğalgazı olmayan, giriş katında, balkonsuz, otoparksız, araba tekeri ve çöp konteyneri manzaralı, rutubetli, eski, bakımsız, tadilatsız bırakılmış olduğu ifade edildi. Dairenin aynı zamanda çok eski ve yıpranmış olmasından dolayı tadilatının dahi çok zor olduğuna dikkat çekildi.

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