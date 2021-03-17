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Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü
İş insanı Kenan Koçak ile Şubat 2020'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz ay ilk kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, doğumdan sonra sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Elif Özüm'e kavuştuktan sonra, "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleriyle duygulandıran Merve Özbey, son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının esprili paylaşımı görenleri gülümsetti.
Giriş Tarihi: 17.03.2021
11:53
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
11:57
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