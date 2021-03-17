Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

Geçen ay anne olan sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

İş insanı ile Şubat 2020'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz ay ilk kızı 'ü kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, doğumdan sonra sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Elif Özüm'e kavuştuktan sonra, "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleriyle duygulandıran Merve Özbey, son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının esprili paylaşımı görenleri gülümsetti.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 11:57
Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

Şarkıcı ve iş insanı , 2020 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları 'ü de kucaklarına aldı.

Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özbey, sevincini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan , yeni karesini yayınlamayı ihmal etmedi.

Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

"DÜN TAM BU HALDEYDİM"

Kızının emziği ve kucağındaki bilgisayarı ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Dün tam bu haldeydim" ifadelerini kullandı. Yorgun haliyle dikkat çeken Özbey'in esprili gönderisi 67 binden fazla beğeni aldı.

Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

"GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"

, kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

SON DAKİKA