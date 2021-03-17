Geçen ay anne olan Merve Özbey sosyal medya hesabından son halini paylaştı! Merve Özbey'in esprili paylaşımı görenleri güldürdü

"DÜN TAM BU HALDEYDİM"

Kızının emziği ve kucağındaki bilgisayarı ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Dün tam bu haldeydim" ifadelerini kullandı. Yorgun haliyle dikkat çeken Özbey'in esprili gönderisi 67 binden fazla beğeni aldı.