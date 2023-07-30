Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

Kendi hayatı da filmleri aratmayan türden olan Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti. Nursel Ergin ile aşk yaşadığı dönemde ikiz çocukları olan ve eşi de kanser tedavisi gören Murat Akyer, Ergin için eşinden boşanmıştı.