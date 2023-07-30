Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu... Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'den yeni sezon öncesi tatil pozu geldi. Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. 43 yaşındaki Nursel Ergin fit hali ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti. İşte Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in bikinili pozu...