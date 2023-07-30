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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 09:07

Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu... Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'den yeni sezon öncesi tatil pozu geldi. Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. 43 yaşındaki Nursel Ergin fit hali ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti. İşte Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in bikinili pozu...

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

Yeni sezonda da Gelinim Mutfakta yarışmasını sunacak olan Nursel Ergin şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Nursel Ergin son olarak bikinili tatil pozu ile adından söz ettirdi.

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

Yarışmacı olarak katıldığı bir programla dikkatleri çeken ve güzelliği ve samimiyeti sayesinde kısa sürede şöhreti yakalayan Nursel Ergin şimdilerde ekranların sevilen sunucularından biri.

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Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz günlerde boşandığını aşk videosu ile duyurmuş sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Son dönemde el ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına Nursel Ergin de dahil olmuştu...

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

Taze bekar Nursel Ergin'den yeni sezon öncesi tatil pozu geldi. Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. 43 yaşındaki Nursel Ergin fit hali ve güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde boşanmıştı...

Kendi hayatı da filmleri aratmayan türden olan Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti. Nursel Ergin ile aşk yaşadığı dönemde ikiz çocukları olan ve eşi de kanser tedavisi gören Murat Akyer, Ergin için eşinden boşanmıştı.

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