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Haberler Galeri Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü'nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 16:21

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin'in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü'nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde kızı Bengü Çınar ile birlikte Fas'a tatile gitmişti. 25 yaşındaki Bengü annesi Nursel Ergin ile Fas'ın ünlü Agafay Çölü'nde safariye çıkmış, burada aldığı teklifle şaşkına dönmüştü. Agafay Çölü'nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi Nursel Ergin'in kızı Bengü Çınar'a evlenme teklif etmişti. İş adamının Nursel Ergin'in kızı Bengü ile evlenmesi durumunda ünlü sunucuya 40 deve ve havuzlu villa almayı vaat ettiği söylenmişti. Nursel Ergin çok konuşulan tatilden yeni kareler paylaştı. Nursel Ergin'in Marakeş pozlarına kızı Bengü'nün güzelliği damga vurdu. "Anne-kız değil, abla kardeş" yorumları yağdı...

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

"Gelinim Mutfakta" programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi görüyor, özellikle kızı Bengü Çınar ile paylaşımları çok seviliyor.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

Fenomen anne-kız, geçtiğimiz günlerde Fas'a tatile gitti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram'dan yayınladılar.

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Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

Nursel Ergin tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

Nursel Ergin'in Marakeş pozlarına kızı Bengü'nün güzelliği damga vurdu.

Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin’in Marakeş paylaşımlarına kızı Bengü’nün güzelliği damga vurdu! Falı turizmci talip olmuştu...

"Anne-kız değil, abla kardeş" yorumları yağdı...

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