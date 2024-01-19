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Haberler Galeri Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 19:10

Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programları arasında yer alan Esra Erol'da programı bugün de izleyicilerin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise hem Türkiye'nin gündemine oturdu, hem de kan dondurdu. Kayınvalidesiyle birlikte kayınpederinin içeceğine fare zehiri koyduklarını ve kayınpederinin kredi borcunun ölünce silineceğini düşünerek zehirlediklerini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini belirtince eşi sinir krizi geçirdi ve canlı yayında eşine saldırdı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Esra Erol da kavgayı ayırmak isterken güvenlik güçleri araya girdi. İşte Esra Erol'da programında damga vuran o anlar!

Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Esra Erol'da programında bugün inanılmaz bir olay yaşandı.

Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

EŞİNİ BULMAK İSTEDİ

Programa katılan Selçuk Korkut, eşi Zeynep Nazan Korkut'un evden kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyledi.

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Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

CANLI YAYINA DAMGA VURDU

Ünlü sunucu Zeynep Nazan Korkut'u buldu ve canlı yayına çıkardı. Çiftin yüzleşmesi ve itirafları programa damga vurdu.

Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI

Zeynep Korkut, eşini terk ettiğini ve iki aydır Gökhan Güney ile birlikte olduğunu açıkladı.

Geliniyle birlikte eşini fare zehiriyle zehirlemek istemişti! Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

"KOCAMI KORKUT DEDİ"

İşte bundan sonra büyük bir itiraf geldi. Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

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