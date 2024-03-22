George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:55
Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Değişiminin bedeli dudak uçuklattı… Cenk Eren de estetik modasına uydu. 58 yaşındaki Cenk Eren, sosyal medyanın diline düştü. Cenk Eren'i kimse tanıyamadı. Cenk Eren'in estetikli son halini gören takipçileri ikiye bölündü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri ise hiç beğenmedi. İşte Cenk Eren'in inanılmaz değişimi ve sosyal medyadan gelen yorumlar…