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Haberler Galeri George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:55

George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti. Cenk Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmış. Değişiminin bedeli dudak uçuklattıCenk Eren de estetik modasına uydu. 58 yaşındaki Cenk Eren, sosyal medyanın diline düştü. Cenk Eren'i kimse tanıyamadı. Cenk Eren'in estetikli son halini gören takipçileri ikiye bölündü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri ise hiç beğenmedi. İşte Cenk Eren'in inanılmaz değişimi ve sosyal medyadan gelen yorumlar…

George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Estetik yaptıran ünlü erkeklere 58 yaşındaki Cenk Eren de dahil oldu. Cenk Eren'in estetikli son halini görenler şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren son haliyle şoke etti.

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George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Cenk Eren "nerelerdesin diyordunuz..." notuyla yüz gerdirme ameliyatının ardından yeni halini takipçileriyle paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Cenk Eren, takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçileri çok beğenirken kimileri ise bu halini hiç sevmedi.

George Clooney’ye benzetilen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik modasına uymuştu! Değişiminin bedeli dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcının takipçilerinden adeta yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Cenk çok çok iyi görünüyorsun', 'Geçmiş olsun yakışıklıydın şimdi daha çok', 'Cenk muhteşem olmuşsun', 'Çok güzel olmuş. İyi ki yaptın' dedi.

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