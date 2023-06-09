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Haberler Galeri Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:32

Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda gizem bir bir çözülüyor.

Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

19.Bölüm Özeti:

MENDERES CİNAYETİ KİMİN ÜZERİNE KALACAK?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş Kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir.

Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Şimdi Mercan bir yerde Gülayşe bir yerde çaresizlerdir. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir.

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Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

Mercan'ın ameliyatı konusu, iki tarafın da inadıyla iyice çözümsüzleşir. Nizam Eyüboğlu ameliyat karşılığında Gülayşe'yi isterken, Mercan Gülayşe'yi vermemek için bacaklarından vazgeçer.

Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır, büyük sır ortaya çıkar: Barbar Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem Sare şok olmuşlardır, peki bu gerçeği Barbar'a söyleyecekler midir?

Gizem bir bir çözülüyor! Ateş Kuşları’nın Kara’sı geri mi dönüyor?

Mercan Barbar'ı Gülayşe ile ilgili niyeti konusunda sorgularken Barbar'ın baba acısını öğrenir. Ama öğrendiği çok sürpriz bir şey daha vardır, Barbar Gülayşe'ye evlilik teklif etmeye hazırlanmaktadır!

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