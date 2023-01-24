Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
13:32
Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!
Oyuncu Pelin Öztekin adeta günden güne eriyor! Her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alan genç oyuncu Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin zayıflamaya devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelmişti. İncecik kalan Pelin Öztekin göbek dekolteli bluzu ile fit halini ortaya koydu. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...