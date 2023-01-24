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Haberler Galeri Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 13:32

Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin'in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Oyuncu Pelin Öztekin adeta günden güne eriyor! Her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alan genç oyuncu Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin zayıflamaya devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelmişti. İncecik kalan Pelin Öztekin göbek dekolteli bluzu ile fit halini ortaya koydu. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...

Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Pelin Öztekin artık daha cesur! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Göbek dekolteli pozu ile Pelin Öztekin’in son hali dudak uçuklattı! 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin inceldikçe inceldi!

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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