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Haberler Galeri Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu 'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak sosyal medya hesabın Yaprak Dökümü dizisini izlediği anları paylaşan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu. İşte Yaprak Dökümü'nin Leyla'sı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:28
Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu 'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.5 milyon kişi takip ediyor.

Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen 'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak sosyal medya hesabın dizisini izlediği anları paylaşan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu.

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Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

Hayranlarını geçmişe götüren 'ın toy halleri dikkat çekti. İşte 'nin Leyla'sı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!

BURCU ÖZBERK

Gökçe Bahadır Yaprak Dökümü paylaşımı yaptı 'estetik harikası' yorumları yağdı!
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