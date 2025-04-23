Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, "Ben buraya niye geldim?" dedim!

İLK ŞARKIMI 14 YAŞINDA YAZDIM

-Bugün müzik, oyunculuk, yarışma, sana dair pek çok şey konuşacağız özetle… Özel hayatında da böyle çok yönlü biri misindir?

Yani severim tabii işim birazcık böyle farklı dallarda da uğraştığım için. Meraklıyım zaten bir sürü şeye. Severim de, araştırırım da. Ama bu zaten benim hep istediğim bir şeydi. Müzik zaten en başından beri yapmak istediğim, şarkı söylemek en başından beri yapmak istediğim işti. İlk şarkımı 14 yaşında yazmıştım zaten. Hatta daha küçük bile olabilir, daha küçük yaşlarda. Hani o çok eskiye dayandığı için. Zaten benim en büyük İstanbul'a gelmemdeki hayalim müzikti. Yol alma durumu biraz farklı oldu. Modellik geçmişim de var. Modellikten sonrasında, İstanbul'a geldikten sonra bir anda oyunculuk başladı. Ama okul zamanında mesela oyunculuk geçmişim de vardı, okul tiyatrolarında vesaire. Zaten hep böyle sanatla iç içe olan bir yapım vardı. Özel hayatımda da çok yönlü sayılırım evet. Ama iş tarafında daha çok.

ARKADAŞLARIM SOKAKTA TOP OYNARKEN KENDİMİ PODYUMDA BULDUM

-Hikayeni en başından dinlemek istiyorum. 14 yaşında modelliğe başlıyorsun ve katıldığın yarışmada birinci seçiliyorsun. Nasıl karar verdin bu yarışmaya katılmaya?

14 yaşında başladım modelliğe, 16 yaşında birinci oldum. 14 yaşında başvurduğum yarışmaya beni almadılar. İzmir çapında, Ege çapında olan bir yarışmaydı o. Çünkü yaşım çok küçük olduğu için RTÜK kuralları gereği 16 yaş sınırı varmış. Ben de bunu bilmiyordum o zaman ama fiziğim uygun olduğu için ben o heyecanla halam bir yönlendirmişti. Yarışmaya işte başvurduk. Beni yarışmaya almadılar ve üzülmüştüm çok da. Hayalimde olan bir şey de değildi açıkçası. Halama ilk ben kendi hayallerimden bahsettikten sonra "O da bir sahne, o da senin işinle alakalı. Eğer yarın bir gün müzik yapmak istiyorsan, sahneye çıkmak istiyorsan o kıyafeti de iyi taşıman lazım. Gir, senin için birazcık böyle sosyal olarak da farklı bir tecrübe olur" demişti. Yarışmaya işte başvurdum. Almadıktan sonra yarışma bitti, beni aradılar. "Görüşmek istiyoruz" diye ajanstan. Ajansa gittim ve yürüyüş dersleri, koreografi dersleri aldım. Sonrasında bir anda kendimi podyumda buldum arkadaşlarım sokakta top oynarken (gülüyor). 14 yaşında modellik başladı, 16 yaşında birinci oldum başvurduğum yarışmada. Sonrasında, bir sene sonrasında da Best Model serüveni başladı. Ve akabinde işte devamında oyunculuk ve yapmak istediğim işte şarkıcılık vesaire hepsi de geri geldi.

-2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı yarışmada dünya dördüncüsü oluyorsun ve dünyanın en fotojenik erkeği seçiliyorsun. Neler hissettin?

Ya güzel bir tecrübeydi. Tek başıma gittim, Çin'e gidiyorum. Yaşım küçük, İngilizcem çok iyi değil. Bilinmezliğe gidiyorum gibi bir şey aslında. 64 tane ülkede 15-16 gün falan kaldım. Pekin'de kaldık yaklaşık bir 4-5 gün. Sonra Shenzhen'di sanırım, Shenzhen'e indik. Bir sene önce de Tolgahan yarışmada birinci olmuştu Tolgahan Sayışman. Hani hep böyle üst üste ülkelerin dereceye girmesi zaten çok böyle de denk gelen bir şey de değildi. Evet, işte Türkiye'de Türkiye ikincisi olduktan sonra bunu hak kazandım ama oraya da böyle bir tecrübe etmek için gidiyorum gibi bir şey olmuştu. Ama yaşım da çok küçüktü hani abilerim vardı diyeyim. Çünkü ben 17-18 yaşındayım. İşte 25-26 yaşlarında işte dünyada çok iyi modellerin olduğu bir yarışmaydı. Koreografilerde iyi çıkartıyordum, kıyafetleri iyi taşıyordum. Yani inşallah hala öyle taşıyorumdur (gülüyor). Sonrasında oradaki dünyanın birçok yerinden gelen çok ünlü fotoğrafçılar bütün yarışmacılarla bir çekim gerçekleştirdiler. Ve sonra ortak onlar kendi aralarında da en fotojenik erkek ünvanını ayrıyetten verdiler. Benim için de çok özel bir şey oldu tabii ki.