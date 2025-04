Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, "Ben buraya niye geldim?" dedim!

SELENA'NIN DEZAVANTAJLARINI YAŞIYORUM

-"Selena" dizisine değinmeden geçmek olmaz… İlk başrol deneyimin, popülerliği elde ettiğin proje. Geriye dönüp baktığında bir "iyi ki" mi senin için?

İyi ki tabii ki. Çok fenomen olmuş, hala akıllarda olan bir iş. Yıllar geçmesine rağmen en çok izlenen şu an bu çatı altındaki bir kanalın o zaman ATV'de fenomen olmuş, sokakta yürüyemediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Hala ve hala bu kadar aktif olması, göz önünde olması yani şöyle nasıl diyeyim, bir sürü oyuncu zaten fenomen olduğu bir işte, insanların hafızalarına kazındıktan sonra onun üstüne çıkması birazcık zor oluyor. Bunun dezavantajı oluyor mu? Pişmanlık demeyelim tabii de. Dezavantajlarını yaşıyor musun? Tabii ki bir sürü kişi yaşıyor. Ama bu gelecek projelerle alakalı. Yarın öbür gün yine bir projeyle bambaşka bir karakterle işte oradaki Burak öğretmen karakterinin üstüne çıkarak bunu aşabileceğimi düşünüyorum. Bu projeyle alakalı bir şey. Benim hafızamda hep böyle çok güzel anılarla kalan, hala sokakta yürürken dışarıda işte sosyal medyada eş, dost vs. devamlı işte 3-4 yaşında daha o yaşlarda şu an hala izliyorlar ve bir sürü nesille beraber büyüyorum gibi bir şey oluyor. Bu çok özel bir şey. Çok az kişinin yaşayabileceği bir şey diye düşünüyorum. Şu an mesela işte bunu da söyleyeyim; Youtube'da 6 milyar yakın bir izlenmesi var. Devamlı her gün tekrarı var.

-Youtube'da gelmiş geçmiş en çok izlenen Türk dizi ilk bölümleri listesinde 25 milyon izlenmeyle ilk 10'da "Selena"…

Ha öyle mi? Bak onu bilmiyordum mesela. Doğrudur. Yani o yüzden çok iyi. Bütün oradaki diğer oyuncu arkadaşlarımla beraber çok güzel bir iş çıkarttık ortaya. Hala böyle anılması konuşulması ne kadar özel bir iş olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.

-Dizideki herkes büyüdü, değişti. Sanki bir tek sen aynı kaldın. Bunun bir sırrı var mı?

Yani genetik herhalde. Bilmiyorum ki. Yani tabii ki kendime özen gösteriyorum, bakıyorum. Oradaki yaşlar çok küçük olduğu için işte Dilara (Kurtulmuş), Gizem (Güven) vesaire hepsi zaten artık koca kız oldu artık diyeyim öyle derler ya (gülüyor). Bir de her şeye bir yana 18 yaşındaydım ben. Sinem (Kobal) de aynı şekilde 18 yaşındaydı. Ben de 18 yaşındaydım. Oynadığım karakter yaşımdan çok daha büyük bir karakter işte öğretmen karakteri. Devamlı takımı elbise vesaire. Öyle yayınlandığı için belki de işte o zamanlarda 18 ya da işte 25 düşünüp şu an mesela çok daha yaş olarak çok daha yaşlı olduğumu düşünen bir sürü kişi var diye düşünüyorum. O yaşta başladığımız için üstünden bu kadar yıl geçmesine rağmen çok değişme olmadı. Zaten yaşım hala genç (gülüyor).