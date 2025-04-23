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Haberler Galeri Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, "Ben buraya niye geldim?" dedim!
Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:35

Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, "Ben buraya niye geldim?" dedim!

İlk şarkısını 14 yaşında yazdı, İstanbul'a gelmesindeki en büyük hayali de müzikti. Fakat sanat dünyasına modellik ile girdi. 16 yaşında katıldığı yarışmada birinci oldu ve arkadaşları sokakta top oynarken kendini bir anda podyumda buldu... Kariyer yolculuğu oyunculuk ve müzik ile süregeldi, "Selena" dizisinde hayat verdiği 'Burak' karakteri ile yıldızı parladı. Böylesine fenomen bir işte rol almanın dezavantajlarını hala yaşadığını belirtti, o dönem kendisine neden dublaj yapıldığını da açıkladı. Selena'nın yanı sıra katıldığı Survivor yarışmasına dair yaptığı itiraflar da oldukça ses getirdi. Son olarak "Yeter" şarkısını hayranlarıyla buluşturdu, yeni projeler için ise kolları sıvadı... Ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, Sabah Günaydın YouTube'da bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, Ben buraya niye geldim? dedim!

Oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, Günaydın'ın YouTube kanalında 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. "Selena" dizisiyle ilgili konuştu, "Hep böyle aile gibiydik. Ekipten arkadaşlarımla hala görüşüyorum" ifadelerini kullandı. Partneri Sinem Kobal'a parantez açtı, "Sinem'i çok severim. Partner olarak konfor alanımı inanılmaz rahatlatan, ilk başta kamera karşısına geçtiğimde oyunculuk anlamında çok iyi alışverişimin olduğu bir partnerdi." dedi. Survivor macerasından da bahsetti, "Survivor aklımda yoktu, Acun (Ilıcalı) ağabey 'Kendine güveniyorsan gel' dedi. Gitmek istemiyordum açıkçası. Falcılara mı gitmedim... En son artık 'Tamam' dedim. Oradayken pişman oldum, 'Ben buraya niye geldim, böyle açlık mı olur?' dedim" itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Gökhan Keser'in röportajından satır başları...

Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, Ben buraya niye geldim? dedim!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Yeni şarkımız çıktı yakın zamanda, "Yeter". Onun şu an heyecanı var üstümde. Onun dışında tekrar yeni diğer şarkılarımla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yazıyorum, çiziyorum, stüdyoda çok vakit geçiriyorum. Görüştüğüm bazı projeler oluyor aynı zamanda ama böyle bir anlaştığım bir iş yok. Ama belki bir ihtimal olabilir diye düşündüğüm bir şey var.

TEKRAR BAŞLAMAK İSTİYORUM

-Televizyon, sinema tarafında mı?

Televizyon. En son bir sinemamız vardı zaten, çektik ve hala yayınlanmadı. Ama televizyonda da birazcık olursa, totaliyle hepsi içime sinen bir işle tekrardan başlamak istiyorum açıkçası. Çünkü çok aşırı da vakit aldığı için müzik tarafımı da biraz engelliyor. O yüzden gözümün arkada kalmayacağı bir şekilde başlamak istiyorum.

- Televizyondan bilinçli olarak mı uzak kaldın? Yani müziğe sekteye uğrattığı için mi ekranlarda yoksun?

Bir tık aslında öyle. Çok fazla zaman aldığı için daha çok televizyon filmi, sinema filmi projelerim olmuştu. Onlara daha çok ağırlık verdim. Bir de dediğim gibi gelen projelerde de beni çok mutlu edeceğine inanmadığım işlerle hep bir muhabbetimiz oldu. Böyle bir beynimde ışık çakan bir proje, heyecanlandıran bir şey olsaydı olurdu. Daha çok bunlar sinemada ve televizyon filmlerinde gerçekleştirdiğim işler oldu. Mesela Atçalı Kel Mehmet, yıllar önce gerçek bir hikayede olan bir karakterimiz. Ona hayat vermek benim için çok özeldi. Yaklaşık bir ay İzmir'de kaldım. Dönem işi olması benim için çok güzeldi. Son çektiğim sinema filmi, o da aynı şekilde Ali Reşat Çavuş, Teşkilat-ı Mahsusa'nın üyelerinden. Ona hayat verdim. Hep böyle özel işlerde bulundum. Ama dediğim gibi birazcık o ara verme durumu da çok fazla zaman aldığı için daha böyle televizyon filmi ve sinema filmleri oldu. Ama tekrardan bir dizi olursa dediğim gibi detayları önemli.

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Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, Ben buraya niye geldim? dedim!

İLK ŞARKIMI 14 YAŞINDA YAZDIM

-Bugün müzik, oyunculuk, yarışma, sana dair pek çok şey konuşacağız özetle… Özel hayatında da böyle çok yönlü biri misindir?

Yani severim tabii işim birazcık böyle farklı dallarda da uğraştığım için. Meraklıyım zaten bir sürü şeye. Severim de, araştırırım da. Ama bu zaten benim hep istediğim bir şeydi. Müzik zaten en başından beri yapmak istediğim, şarkı söylemek en başından beri yapmak istediğim işti. İlk şarkımı 14 yaşında yazmıştım zaten. Hatta daha küçük bile olabilir, daha küçük yaşlarda. Hani o çok eskiye dayandığı için. Zaten benim en büyük İstanbul'a gelmemdeki hayalim müzikti. Yol alma durumu biraz farklı oldu. Modellik geçmişim de var. Modellikten sonrasında, İstanbul'a geldikten sonra bir anda oyunculuk başladı. Ama okul zamanında mesela oyunculuk geçmişim de vardı, okul tiyatrolarında vesaire. Zaten hep böyle sanatla iç içe olan bir yapım vardı. Özel hayatımda da çok yönlü sayılırım evet. Ama iş tarafında daha çok.

ARKADAŞLARIM SOKAKTA TOP OYNARKEN KENDİMİ PODYUMDA BULDUM

-Hikayeni en başından dinlemek istiyorum. 14 yaşında modelliğe başlıyorsun ve katıldığın yarışmada birinci seçiliyorsun. Nasıl karar verdin bu yarışmaya katılmaya?

14 yaşında başladım modelliğe, 16 yaşında birinci oldum. 14 yaşında başvurduğum yarışmaya beni almadılar. İzmir çapında, Ege çapında olan bir yarışmaydı o. Çünkü yaşım çok küçük olduğu için RTÜK kuralları gereği 16 yaş sınırı varmış. Ben de bunu bilmiyordum o zaman ama fiziğim uygun olduğu için ben o heyecanla halam bir yönlendirmişti. Yarışmaya işte başvurduk. Beni yarışmaya almadılar ve üzülmüştüm çok da. Hayalimde olan bir şey de değildi açıkçası. Halama ilk ben kendi hayallerimden bahsettikten sonra "O da bir sahne, o da senin işinle alakalı. Eğer yarın bir gün müzik yapmak istiyorsan, sahneye çıkmak istiyorsan o kıyafeti de iyi taşıman lazım. Gir, senin için birazcık böyle sosyal olarak da farklı bir tecrübe olur" demişti. Yarışmaya işte başvurdum. Almadıktan sonra yarışma bitti, beni aradılar. "Görüşmek istiyoruz" diye ajanstan. Ajansa gittim ve yürüyüş dersleri, koreografi dersleri aldım. Sonrasında bir anda kendimi podyumda buldum arkadaşlarım sokakta top oynarken (gülüyor). 14 yaşında modellik başladı, 16 yaşında birinci oldum başvurduğum yarışmada. Sonrasında, bir sene sonrasında da Best Model serüveni başladı. Ve akabinde işte devamında oyunculuk ve yapmak istediğim işte şarkıcılık vesaire hepsi de geri geldi.

-2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı yarışmada dünya dördüncüsü oluyorsun ve dünyanın en fotojenik erkeği seçiliyorsun. Neler hissettin?

Ya güzel bir tecrübeydi. Tek başıma gittim, Çin'e gidiyorum. Yaşım küçük, İngilizcem çok iyi değil. Bilinmezliğe gidiyorum gibi bir şey aslında. 64 tane ülkede 15-16 gün falan kaldım. Pekin'de kaldık yaklaşık bir 4-5 gün. Sonra Shenzhen'di sanırım, Shenzhen'e indik. Bir sene önce de Tolgahan yarışmada birinci olmuştu Tolgahan Sayışman. Hani hep böyle üst üste ülkelerin dereceye girmesi zaten çok böyle de denk gelen bir şey de değildi. Evet, işte Türkiye'de Türkiye ikincisi olduktan sonra bunu hak kazandım ama oraya da böyle bir tecrübe etmek için gidiyorum gibi bir şey olmuştu. Ama yaşım da çok küçüktü hani abilerim vardı diyeyim. Çünkü ben 17-18 yaşındayım. İşte 25-26 yaşlarında işte dünyada çok iyi modellerin olduğu bir yarışmaydı. Koreografilerde iyi çıkartıyordum, kıyafetleri iyi taşıyordum. Yani inşallah hala öyle taşıyorumdur (gülüyor). Sonrasında oradaki dünyanın birçok yerinden gelen çok ünlü fotoğrafçılar bütün yarışmacılarla bir çekim gerçekleştirdiler. Ve sonra ortak onlar kendi aralarında da en fotojenik erkek ünvanını ayrıyetten verdiler. Benim için de çok özel bir şey oldu tabii ki.

Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, Ben buraya niye geldim? dedim!

SELENA'NIN DEZAVANTAJLARINI YAŞIYORUM

-"Selena" dizisine değinmeden geçmek olmaz… İlk başrol deneyimin, popülerliği elde ettiğin proje. Geriye dönüp baktığında bir "iyi ki" mi senin için?

İyi ki tabii ki. Çok fenomen olmuş, hala akıllarda olan bir iş. Yıllar geçmesine rağmen en çok izlenen şu an bu çatı altındaki bir kanalın o zaman ATV'de fenomen olmuş, sokakta yürüyemediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Hala ve hala bu kadar aktif olması, göz önünde olması yani şöyle nasıl diyeyim, bir sürü oyuncu zaten fenomen olduğu bir işte, insanların hafızalarına kazındıktan sonra onun üstüne çıkması birazcık zor oluyor. Bunun dezavantajı oluyor mu? Pişmanlık demeyelim tabii de. Dezavantajlarını yaşıyor musun? Tabii ki bir sürü kişi yaşıyor. Ama bu gelecek projelerle alakalı. Yarın öbür gün yine bir projeyle bambaşka bir karakterle işte oradaki Burak öğretmen karakterinin üstüne çıkarak bunu aşabileceğimi düşünüyorum. Bu projeyle alakalı bir şey. Benim hafızamda hep böyle çok güzel anılarla kalan, hala sokakta yürürken dışarıda işte sosyal medyada eş, dost vs. devamlı işte 3-4 yaşında daha o yaşlarda şu an hala izliyorlar ve bir sürü nesille beraber büyüyorum gibi bir şey oluyor. Bu çok özel bir şey. Çok az kişinin yaşayabileceği bir şey diye düşünüyorum. Şu an mesela işte bunu da söyleyeyim; Youtube'da 6 milyar yakın bir izlenmesi var. Devamlı her gün tekrarı var.

-Youtube'da gelmiş geçmiş en çok izlenen Türk dizi ilk bölümleri listesinde 25 milyon izlenmeyle ilk 10'da "Selena"…

Ha öyle mi? Bak onu bilmiyordum mesela. Doğrudur. Yani o yüzden çok iyi. Bütün oradaki diğer oyuncu arkadaşlarımla beraber çok güzel bir iş çıkarttık ortaya. Hala böyle anılması konuşulması ne kadar özel bir iş olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.

-Dizideki herkes büyüdü, değişti. Sanki bir tek sen aynı kaldın. Bunun bir sırrı var mı?

Yani genetik herhalde. Bilmiyorum ki. Yani tabii ki kendime özen gösteriyorum, bakıyorum. Oradaki yaşlar çok küçük olduğu için işte Dilara (Kurtulmuş), Gizem (Güven) vesaire hepsi zaten artık koca kız oldu artık diyeyim öyle derler ya (gülüyor). Bir de her şeye bir yana 18 yaşındaydım ben. Sinem (Kobal) de aynı şekilde 18 yaşındaydı. Ben de 18 yaşındaydım. Oynadığım karakter yaşımdan çok daha büyük bir karakter işte öğretmen karakteri. Devamlı takımı elbise vesaire. Öyle yayınlandığı için belki de işte o zamanlarda 18 ya da işte 25 düşünüp şu an mesela çok daha yaş olarak çok daha yaşlı olduğumu düşünen bir sürü kişi var diye düşünüyorum. O yaşta başladığımız için üstünden bu kadar yıl geçmesine rağmen çok değişme olmadı. Zaten yaşım hala genç (gülüyor).

Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları: Pişman oldum, Ben buraya niye geldim? dedim!

SİNEM'İ ÇOK SEVERİM, PARTNERLİĞİ ÇOK ÖZELDİ

-Konusu açılmışken sorayım, Sinem Kobal ile partnerlik nasıldı?

Ya Sinem'i çok severim zaten. Benim de partner olarak ilk başta inanılmaz böyle konfor alanımı rahatlatan, ilk başta kamera karşısına geçtiğimde çok iyi oyunculuk anlamında da alışverişimin olduğu bir partnerdi. Bir yandan da işte benim ilk tecrübemde de bu kadar böyle tecrübeli isimlerle beraber olmak... İşte Zuhal Topal, Hakan Altıner vesaire bir sürü çok önemli isimler vardı. Onlarla aynı projede olmak zaten hani bir yandan da okul gibiydi. Sinem'le de böyle karşılıklı o tecrübe etmek ilk işte benim için de çok özel bir şey oldu tabii ki.

SELENA ZAMANI BABALARDAN ÇOK ŞİKAYET ALIYORDUM!

-Hala izlenip bu kadar seviliyor olmasının sırrı ne sence?

Yani dönemle alakalı birazcık ve o kimya da çok iyi tuttuğu için… Yani muadilleri vardı aslında işte Sihirli Annem vesaire falan daha böyle direkt çocuklara yönelik işti ama bizimki dediğim gibi daha böyle yediden yetmişe derler ya işte hani hakikaten böyle izleyici kitlesi daha geniş olan bir iş oldu. İzlerken çocuklarla beraber aileler de severek izliyorlardı. Dışarı çıktığımda mesela o zaman hatırlıyorum çok böyle şikayet de alıyordum. Şundan dolayı; işte "Hafta sonları maç izleyemiyorum" deyip genelde işte hani babalar çok böyle bir hayıflanıyordu ama "Artık biz de alıştık sizsiz yapamıyoruz" falan diyorlardı. Bir de söylemeden olmaz. Gani Müjde'nin kalemi ekibi Tükenmez Kalem, yapımcımız Süreç Film. Hepsinin üstüne titreyerek zaten çalıştığı bir projeydi. Bunların hepsi bir bütün olarak böyle birleştiğinde, oyuncu kadrosu işte hep böyle aile gibiydik. Öyle olmuştuk zaten. Hala görüşüyorum. Birçok ekipten arkadaşlarımla da görüşüyorum. Bunların hepsinin etken olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz önce sohbetin başında da dediğim gibi, böyle olacağını hissettiğim bir iş olursa tekrardan isterim.