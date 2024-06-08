Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:30
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar tatil pozları ile mest etti! "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?"
Gönül Dağı'nın esmer güzeli Asuman görenleri mest etmeye devam ediyor. Genç oyuncu Hazal Çağlar son olarak paylaştığı tatil pozları ile hayranlarını adeta büyüledi. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın minili şortu ile verdiği tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Hazal Çağlar'ın bikinili halleri "Bu ne güzellik Asuman" "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?" dedirtti... İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın tatil pozları...