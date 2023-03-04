Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 14:03

Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Anneannesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin gönüllü türbedarıydı. Evlerinde sürekli İlhan İrem dinlenirdi. Uzunca bir süre büyük evliyayı öz dedesi, İlhan İrem'i dayısı sanarak büyüdü! Hem oyuncu, hem rock'çı bir müzisyen oldu! Ünlü dizilerin, dervişevliya karakterlerinin aranan oyuncusu Kaptan Gürman'ın hayat öyküsü, başlı başına film gibi! Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman'ın samimi açıklamaları...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Bir sanatçı düşünün ki, çocukluğu bu coğrafyanın büyük evliyalarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesinin yanı başında geçsin. Anneannesi, Hazret'in gönüllü türbedarı olsun. Hatta büyük evliyayı küçük yaşlarda kendi öz dedesi bilsin. Evlerinde sürekli İlhan İrem çalınsın. Yine anneannesi, İrem her televizyona, radyoya çıktığında "Koşun, oğlum şarkı söylüyor" desin evde...

Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Küçük kahramanımız, bu yüzden İlhan İrem'i de öz dayısı sansın uzunca bir süre... Annesi ise İsmail Dümbüllü'nün öğrencisi, usta bir tiyatrocu olsun... Küçük kahramanımız da küçük yaşta tiyatroya başlasın, bir daha bırakmamak üzere... Ve müzikle ilgilensin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Rock gruplarında çalıp söylesin... Sufi meşrep bir rock'çı olup çıkıversin... İşte oyuncu-müzisyen Kaptan Gürman tam da böyle bir terkibin adamı... Bugüne kadar Türkiye'nin en popüler dizilerinde hep bilgemeczup, derviş, evliya rollerini oynadı, oynamaya devam ediyor. Meşhur Yunus Emre/Aşkın Yolculuğu dizisinde bilge meczup Aynalı karakterini, efsane Diriliş Ertuğrul'da gerçek evliyalardan Geyikli Baba'yı oynadı.

Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Bugünlerde de yine popüler bir dizide dervişane Bülbül Divanesi karakteriyle, oyunculuğuyla döktürüyor. Bir de üstüne iki şarkı birden yayınladı. Sakin ve huzurlu sesiyle, kendi yazıp bestelediği, içinden bolca bizden nağmeler geçen sakin iki rock şarkıyla; Dalıp Dalıp ve Evde Yokum'la huzurlarımızda... Çocukluk arkadaşı, Tezcan Cem'in kurduğu Arketa Müzik etiketiyle... Bu ilginç yaşam öyküsünü, hiç araya girmeden Gürman'ın ağzından dinleyelim.

Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Rolüm için evliya türbelerini gezdim!
"Oynadığım karakterlerin türbelerini ziyarette bulundum. Bursa'da bulunan, Geyikli Baba türbesi ziyaretinde, civarda ruhani olarak bir hafta kalma isteğinde bulunundum ve kaldım. Oradaki enerjiyle ve ruhani güçle Söğüt'e kadar yürüdüm. Yürüyerek civardaki bütün türbeleri ziyaret etmiş bulundum."

SON DAKİKA