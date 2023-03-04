Gönül Dağı’nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!

Bugünlerde de yine popüler bir dizide dervişane Bülbül Divanesi karakteriyle, oyunculuğuyla döktürüyor. Bir de üstüne iki şarkı birden yayınladı. Sakin ve huzurlu sesiyle, kendi yazıp bestelediği, içinden bolca bizden nağmeler geçen sakin iki rock şarkıyla; Dalıp Dalıp ve Evde Yokum'la huzurlarımızda... Çocukluk arkadaşı, Tezcan Cem'in kurduğu Arketa Müzik etiketiyle... Bu ilginç yaşam öyküsünü, hiç araya girmeden Gürman'ın ağzından dinleyelim.