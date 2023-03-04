Giriş Tarihi: 04.03.2023 13:58
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
14:03
Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!
Anneannesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin gönüllü türbedarıydı. Evlerinde sürekli İlhan İrem dinlenirdi. Uzunca bir süre büyük evliyayı öz dedesi, İlhan İrem'i dayısı sanarak büyüdü! Hem oyuncu, hem rock'çı bir müzisyen oldu! Ünlü dizilerin, dervişevliya karakterlerinin aranan oyuncusu Kaptan Gürman'ın hayat öyküsü, başlı başına film gibi! Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman'ın samimi açıklamaları...