Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! "Sen neymişsin Cemile?"

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya sosyal medyada bambaşka biri. Televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri, sosyal medyada aktif olan isimlerden. Paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan ismin sevenleri sosyal medya pozlarını yorum yağmuruna tutuyor. Daha önce Hayatımın Aşkı, Zümrüdüanka gibi yapımlarda boy gösteren Nazlı Pınar Kaya, son dizisindeki Cemile karakteriyle bir hayli seviliyor. İşte Gönül Dağı'nın Cemilesi'nin sosyal medya halleri...