Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! "Sen neymişsin Cemile?"

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, sosyal medyayı sallayan pozlarıyla beğeni topluyor. Daha önce de çeşitli televizyon dizilerinde boy gösteren ismin kariyerinde Cemile karakteri adeta bir dönüm noktası oldu. Öyle ki, dizinin hayranları genç oyuncunun fotoğrafına yaptığı yorumlarda "Cemile" ismini tercih ediyor. İşte Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya'nın sosyal medyayı sallayan pozları...