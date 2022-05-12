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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! "Sen neymişsin Cemile?"
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:44

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! "Sen neymişsin Cemile?"

Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya sosyal medyada bambaşka biri. Televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisinin sevilen karakteri, sosyal medyada aktif olan isimlerden. Paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan ismin sevenleri sosyal medya pozlarını yorum yağmuruna tutuyor. Daha önce Hayatımın Aşkı, Zümrüdüanka gibi yapımlarda boy gösteren Nazlı Pınar Kaya, son dizisindeki Cemile karakteriyle bir hayli seviliyor. İşte Gönül Dağı'nın Cemilesi'nin sosyal medya halleri...

Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! Sen neymişsin Cemile?

Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, sosyal medyayı sallayan pozlarıyla beğeni topluyor. Daha önce de çeşitli televizyon dizilerinde boy gösteren ismin kariyerinde Cemile karakteri adeta bir dönüm noktası oldu. Öyle ki, dizinin hayranları genç oyuncunun fotoğrafına yaptığı yorumlarda "Cemile" ismini tercih ediyor. İşte Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya'nın sosyal medyayı sallayan pozları...

Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! Sen neymişsin Cemile?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Nazlı Pınar Kaya, dizide Veysel'in eşini canlandırmaktadır. Cemile, kıskançlığının yanında çok sinirli bir tarafı da bulunmakla beraber Veysel' i çok sevmektedir.

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Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! Sen neymişsin Cemile?

Bozkırda Bir Anadolu Masalı'nı anlatan Gönül Dağı dizisinin sevilen karakterlerinden olan Cemile, dizinin izleyenleri tarafından sosyal medyada da yakından takip ediliyor.

Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! Sen neymişsin Cemile?

Küçük Gelin, Yetim Gönüller, Hayatımın Aşkı, Kalbimdeki Deniz, Zümrüdüanka, Gönül Dağı gibi dizilerde oyunculuk yapan isim, yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya gerçekte bambaşka biri çıktı! Sen neymişsin Cemile?

Nazlı Pınar Kaya'nın şimdilerde Instagram hesabında 184 binden fazla takipçisi bulunuyor. Güzel oyuncunun şuan gönderi sayısı ise 328.

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