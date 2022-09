Yeni jön olarak nitelendirilen, İzmir doğumlu manken, model ve oyuncu olan Berk Atan şu sıralar Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veriyor. Dizinin hayran kitlesi oldukça fazla olup kişisel olarak da Berk Atan adeta genç kızların sevgilisi olarak tanımlanıyor. 2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçilen Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşımlar…