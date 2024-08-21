Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
13:24
Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! “Yüz nakli gibi”
44 yaşındaki şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz, son olarak annesiyle gündeme geldi. Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Toğuş için, "Yüz nakli gibi" yorumları yapıldı.