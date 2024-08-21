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Haberler Galeri Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! “Yüz nakli gibi”
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:24

Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! “Yüz nakli gibi”

44 yaşındaki şarkıcı Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Petek Dinçöz, son olarak annesiyle gündeme geldi. Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Toğuş için, "Yüz nakli gibi" yorumları yapıldı.

Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! Yüz nakli gibi

Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünya evine giren Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündemde. Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı. Petek Dinçöz'ün annesine sosyal medyadan yorum yağdı.

Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! Yüz nakli gibi

Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş genç bir görünüme kavuşabilmek için bıçak altına yatmıştı. Toğuş yeni haliyle bambaşka birine dönüşmüştü.

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Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! Yüz nakli gibi

Yüz gerdirme ameliyatı olan Toğuş'un son hali şaşkına çevirdi. Toğuş için "Kızından daha genç olmuş" yorumları yapıldı.

Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! Yüz nakli gibi

Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz’ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! Yüz nakli gibi

Ameliyatın üstünden aylar geçti ve Dinçöz'ün annesi Esra Süay Toğuş'un doktoru yüzünün toparlanıp oturmuş halini yayınladı.

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