Görenler şaşkına döndü! Petek Dinçöz'ün annesi Esra Süay yüz gerdirme ameliyatı oldu görenler tanıyamadı! “Yüz nakli gibi”

Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdikten sonra eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile dünya evine giren Petek Dinçöz bu sefer de annesiyle gündemde. Esra Süay Toğuş'un operasyondan sonraki hali ortaya çıktı. Petek Dinçöz'ün annesine sosyal medyadan yorum yağdı.