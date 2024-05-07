Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
07:22
Görenler şoke oldu! "Cemile'ye aşk yaramış" Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si 41 yaşındaki Pelin Ermiş bir değişti pir değişti!
Bir dönem ekranlara damga vuran ve tekrarlarıyla hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının değişimleri merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş yani nam-ı diğer Cemile... Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklattı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra estetik yaptırdığı iddia edilen 41 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. Kendisi gibi oyuncu Enes Külahçı ile birliktelik yaşayan ve hayranlarından "Aşk sana yaradı" yorumları yağan Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in muhteşem değişimi...