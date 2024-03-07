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Haberler Galeri Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:25

Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Çift mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandırdı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe ile Mesut Özil'den son olarak spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken iki çocuk annesi Amine Gülşe'nin fit haline övgüler yağdı...

Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe sosyal medyaya spor paylaşımlarıyla damga vurdu. İki kız çocuk dünyaya getiren Amine Gülşe fit haliyle beğeni topladı.

Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Amine Gülşe ile Mesut Özil'den spor paylaşımı geldi. Ünlü çift birlikte form tuttukları anlardan paylaşımda bulunurken Amine Gülşe'nin güzelliğiyle hayran bıraktı.

Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...
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Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi.

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