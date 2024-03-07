Gözde çift Mesut Özil ile Amine Gülşe birlikte form tutuyor! İki çocuk annesi Amine Gülşe fit haliyle övgüleri topladı...

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin kızları Eda geçtiğimiz günlerde 4 yaşına basmıştı. Son olarak kızları Eda'nın doğum günü partisinde sevdikleriyle buluşan Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.