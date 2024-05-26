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Haberler Galeri Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 09:03

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...

Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. 14 Mayıs 2016'da evlenen çift 8. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde kutlamıştı. Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşına bastı. İşte minik Leyla'nın doğum gününden sevimli kareler...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi.

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti.

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Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...

GÜZEL ANNE SİNEM!

Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşına bastı.

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...

İşte minik Leyla'nın doğum gününden sevimli kareler...

Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...
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