Giriş Tarihi: 26.05.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:03
Gözde çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşında! İşte doğum gününden sevimli kareler...
Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal evliliklerinde 8 yılı devirdi. 14 Mayıs 2016'da evlenen çift 8. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde kutlamıştı. Mutlu evlilikleriyle gözde çiftlerden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Leyla 2 yaşına bastı. İşte minik Leyla'nın doğum gününden sevimli kareler...