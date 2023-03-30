Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:13

Gözler Karan ile Kerem'i aradı! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit el ele alışverişte merak edileni açıkladı! Bakın minik oğulları Kerem kime benziyormuş...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 2017 yılında dizi setinde aşk yaşamaya başladığı oyuncu Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu Kerem ile yaşadı. Son olarak sosyal medyadan aşk pozlarını paylaşan ve beğeni toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu defa el ele alışverişte görüntülendi. Çocukları uyutup dışarı çıkan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit minik oğulları Kerem'in kime benzediğini de açıkladı. Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem kime benziyormuş...