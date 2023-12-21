Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

Gündemi sarsan iddialardan sonra Aslanpay, paylaştığı videoda, "14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle biraz tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Benimle görüşmek istediği için bana bir video attı. Ortada bir şiddet yoktur." demişti.