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Haberler Galeri Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor
Giriş Tarihi: 21.12.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 16:24

Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

Eski sevgilisi şiddet uyguladığı iddia edilen ünlü isim Batuhan Karacaya bu sefer şantajla suçlanıyor. Ayşe Aslanpay'ın şiddet iddiaları sonrası kendini aklatmak için zorla video çektirdiği ileri sürülen Karacakaya'nın 3 yıla kadar hapsi istendi. Hakim karşısına çıkan Karacakaya, "Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir durum kalmadı Allah'ın izniyle. Çok güzel sürprizler var." açıklamasında bulundu. Aslanpay ise duruşmadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Deniz YUSUFOĞLU
Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

ŞİDDET İDDİALARI GÜNDEMİ SARSTI
Bir dönem Batuhan Karacakaya (25) ile aşk yaşayan Ayşe Aslanpay (23), şiddet gördüğünü ileri sürerek Karacakaya'dan şikayetçi olmuştu.

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Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

Gündemi sarsan iddialardan sonra Aslanpay, paylaştığı videoda, "14 Şubat'ta erkek arkadaşımla ufak çaplı böyle biraz tartıştık ve birbirimizi incittik. Bu yüzden ertesi gün konuşmadığımız için vicdan azabı çeksin diye ona yüzüme biraz makyaj yapıp fotoğraf attım. Benimle görüşmek istediği için bana bir video attı. Ortada bir şiddet yoktur." demişti.

Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

ZORLA ÇEKİLEN İTİRAF VİDEOSU
Ayşe Aslanpay, söz konusu videoyu Batuhan Karacakaya'nın zoruyla çektiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları... Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor | Video

Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları...Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Karacakaya'nın Aslanpay'a şiddet uyguladığını itiraf ettiği videonun kendisine sahte bir hesaptan yollanmasının ardından müştekinin adresine gelerek "Bana video çekeceksin" ısrarında bulunduğu ve yazmış olduğu notu okutarak zorla video çektirdiği anlatıldı.

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