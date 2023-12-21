Zorla çekilen itiraf videosu, şiddet iddiaları... Batuhan Karacakaya eski sevgiliye şantajdan yargılanıyor | Video

Eski sevgilisi şiddet uyguladığı iddia edilen ünlü isim Batuhan Karacaya bu sefer şantajla suçlanıyor. Ayşe Aslanpay'ın şiddet iddiaları sonrası kendini aklatmak için zorla video çektirdiği ileri sürülen Karacakaya'nın 3 yıla kadar hapsi istendi. Hakim karşısına çıkan Karacakaya, "Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Suçlamaları kabul edecek bir durum kalmadı Allah'ın izniyle. Çok güzel sürprizler var." açıklamasında bulundu. Aslanpay ise duruşmadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.