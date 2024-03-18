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Haberler Galeri Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'de kahreden haber! Grup Laçin'in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:36

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'de kahreden haber! Grup Laçin'in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzen haber geldi. Grup Laçin'in grup üyelerinden Serkan Çağrı, Şeref Baldemir'in yaşamını yitirdi.

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

90'lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin 'Bekar Gezelim' adlı şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan grup Laçin'in üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

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Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Serif Baldemir'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberi klarnet sanatçı Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

'YAŞAM MÜCADELESİNİ MAALESEF KAYBETTİ'

Grubun üyeleri arasında yer alan Serkan Çağrı söz konusu paylaşımında ''Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun.'' dedi.

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

Şerif Baldemir'in cenaze töreni bilgilerini de paylaşan Serkan Çağrı, ''Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur.'' ifadelerine yer verdi.

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