Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin’de kahreden haber! Grup Laçin’in grup üyelerinden Şeref Baldemir hayatını kaybetti

90'lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin 'Bekar Gezelim' adlı şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu. Kendine has yorumları ve eğlenceli performansları ile yurt içi ve yurt dışında pek çok kültürel etkinliklerde bulunan grup Laçin'in üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Serif Baldemir'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberi klarnet sanatçı Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından duyurdu. 'YAŞAM MÜCADELESİNİ MAALESEF KAYBETTİ' Grubun üyeleri arasında yer alan Serkan Çağrı söz konusu paylaşımında ''Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun.'' dedi. Şerif Baldemir'in cenaze töreni bilgilerini de paylaşan Serkan Çağrı, ''Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur.'' ifadelerine yer verdi.