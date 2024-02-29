Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 21:05 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 21:06

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede başarılı oldu. Bugün ise 40 Yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

3 yaşındayken annesi İkbal Arapoğlu'nun kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun- Ayşe Sekman çiftine verdiğini söyledi. Elinde ne bir fotoğraf ne de doğrulanmış bir isim vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

Ozan "Sadece annemin beni neden bıraktığını öğrenmek istiyorum" dedi.

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

Büyüten ailede şiddet gördüğünü ifade eden Ozan, "Çok dayak yedim, hortumla dövüldüm, okula gönderilmedim, sokaklarda büyüdüm" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu!

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

Esra Erol, kısa süre içerisinde Ozan'ın gerçek kimliğini buldu. Ozan'ın hayatından çalınan 43 yılın sırrını çözdü. Ozan, aslında gerçek isminin dedesinin adı olan "Şaban Işık" olduğunu öğrendi.

SON DAKİKA