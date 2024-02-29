Video Yaşam Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!
Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!

29.02.2024 | 20:50

ATV’nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol’da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol’da, bugün yaşananlar yine Türkiye’nin gündemine oturdu. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede başarılı oldu. Bugün ise 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! 03:21
Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu! 29.02.2024 | 20:50
Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada 02:08
Karşılaştığı husumetlisini bıçakladı... O anlar kamerada 29.02.2024 | 20:11
Müge Anlı’ya 7 yıl önce katılan Kazım Şehirali’nin hayatı değişti! Müge Anlı sözünü tuttu! 12:35
Müge Anlı’ya 7 yıl önce katılan Kazım Şehirali’nin hayatı değişti! Müge Anlı sözünü tuttu! 29.02.2024 | 18:14
Tarihten habersiz nikah kıydılar, günü öğrencince şoke oldular | Video 03:39
Tarihten habersiz nikah kıydılar, günü öğrencince şoke oldular | Video 29.02.2024 | 16:05
Boğa saldırısından oğlunu kurtaran baba, kendini kurtaramadı | Video 03:50
Boğa saldırısından oğlunu kurtaran baba, kendini kurtaramadı | Video 29.02.2024 | 16:03
Düğünde fenalaşan adam 40 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile hayata tutundu | Video 04:36
Düğünde fenalaşan adam 40 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile hayata tutundu | Video 29.02.2024 | 16:03
Eşini öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapmıştı! İfadesi tüyler ürpertti | Video 03:27
Eşini öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapmıştı! İfadesi tüyler ürpertti | Video 29.02.2024 | 16:02
Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video 01:35
Adana’da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi | Video 29.02.2024 | 15:17
Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video 04:09
Ayvacık’ta 70 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı | Video 29.02.2024 | 14:56
Seyhan polisi 36 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 01:26
Seyhan polisi 36 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 29.02.2024 | 14:39
2 TIR’ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video 00:36
2 TIR'ın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü | Video 29.02.2024 | 14:41
Gaziantep’te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 00:42
Gaziantep'te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 29.02.2024 | 14:26
Kağıthane’de ‘Anucur Çetesi’nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada | Video 01:21
Kağıthane'de ‘Anucur Çetesi’nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada | Video 29.02.2024 | 14:05
14 ilde FETÖ operasyonu | Video 00:46
14 ilde FETÖ operasyonu | Video 29.02.2024 | 12:27
Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekler kamerada | Video 06:51
Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekler kamerada | Video 29.02.2024 | 12:27
Oltaya köpek balığı takıldı, güçlükle kontrol ederek yukarı çektiler | Video 03:46
Oltaya köpek balığı takıldı, güçlükle kontrol ederek yukarı çektiler | Video 29.02.2024 | 11:04
FETÖ firarisi şahıs Bandırma’da yakalandı | Video 00:05
FETÖ firarisi şahıs Bandırma'da yakalandı | Video 29.02.2024 | 12:27
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 00:54
İki tırın arasında kalan araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü | Video 29.02.2024 | 13:00
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video 00:41
Namaza gittiği için otobüsten indirildi | Video 29.02.2024 | 12:57
İzmir’de feci ölüm! Çarpıştığı iki tırın arasında kaldı | Video 00:40
İzmir'de feci ölüm! Çarpıştığı iki tırın arasında kaldı | Video 29.02.2024 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA