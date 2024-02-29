Gücü Türkiye sınırlarını aştı! 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu!
ATV’nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol’da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol’da, bugün yaşananlar yine Türkiye’nin gündemine oturdu. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede başarılı oldu. Bugün ise 40 Yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!
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