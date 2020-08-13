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Haberler Galeri Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Şarkıcı sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde sahnede rüzgar gibi esen Gülben Ergen tatil paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. hesabından tatil paylaşımlarında bulunan Gülben Ergen son olarak verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Gülben Ergen son paylaşımıyla fena rezil oldu. pozuna "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notunu düştü. Paylaşımının altına kendine kendine övgü dolu yorum yapan Gülben Ergen alay konusu oldu. Gülben Ergen'e 'sahte hesaba geçmeyi unuttu' yorumları yapıldı. İşte kullandığını açık ettiği o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 15:23
Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Şarkıcı sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde sahnede rüzgar gibi esen Gülben Ergen tatil paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

hesabından tatil paylaşımlarında bulunan son olarak verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı sallamıştı.

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Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

son paylaşımıyla fena rezil oldu.

Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

pozuna "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notunu düştü.

Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Sahte hesaba geçmeyi unutan , kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca alay konusu oldu.

Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Durumu fark eden takipçileri Ergen'e, "İnsan kendini sevmeli tabi", "Hiç bozuntuya vermiyorsun" ve "Fake (sahte) hesaptan yazacaktın sanırım" şeklinde yorumlar yaptı.

Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

'in yakın arkadaşı Demet Akalın da paylaşıma, "Marka olmak budur" şeklinde yorumda bulundu.

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