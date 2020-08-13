Gülben Ergen fena rezil oldu! Gülben Ergen Instagram'da sahte hesaba geçmeyi unutunca olanlar oldu...

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medyanın diline düştü. Geçtiğimiz günlerde sahnede rüzgar gibi esen Gülben Ergen tatil paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunan Gülben Ergen son olarak verdiği bikinili pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Gülben Ergen son paylaşımıyla fena rezil oldu. Gülben Ergen mavi mayolu pozuna "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notunu düştü. Paylaşımının altına kendine kendine övgü dolu yorum yapan Gülben Ergen alay konusu oldu. Gülben Ergen'e 'sahte hesaba geçmeyi unuttu' yorumları yapıldı. İşte Gülben Ergen'in sahte hesap kullandığını açık ettiği o paylaşımı...