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Haberler Galeri Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 07.08.2022 08:53

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Gülen Gözler filmi, Yeşilçam'ın baş yapıtları arasında yer alıyor. 1977 yılında çekilen film, üzerinden yıllar geçse bile hafızalardan silinmiyor. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı. Tek filmle ünlü olan güzel oyuncu, adeta sırra kadem basmıştı. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Türk sinemeasının usta isimleri Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında ilk akla gelenlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmazları arasında olan Gülen Gözler filmi. Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti.

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'iydi! Ünlü oyuncu tanınmaz halde! İşte son hali... | Video

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Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

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Gülen Gözler’in Kıvırcık Hasret’ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

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