Giriş Tarihi: 07.08.2022 08:53

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine yıllar acımadı! Ünlü oyuncu tanınmaz halde!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı Gülen Gözler filmi, Yeşilçam'ın baş yapıtları arasında yer alıyor. 1977 yılında çekilen film, üzerinden yıllar geçse bile hafızalardan silinmiyor. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıktı. Tek filmle ünlü olan güzel oyuncu, adeta sırra kadem basmıştı. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...