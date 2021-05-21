Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:21

'ndan bunu kimse beklemiyordu! ile olaylı bir şekilde ayrılan 'ndan bomba açıklama!

"" yarışmasında jüri koltuğunda oturan modacı , özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. , bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında ağzını fena bozmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tarafların açıklamaları dikkat çekmiş, ilişki olaylı bir şekilde sona ermişti. Son olarak Gülşah Saraçoğlu'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sosyal medyadan ile yeniden barıştığını duyuran Saraçoğlu, "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

Modacı , üçüncü kez barıştığı iş insanı sevgilisi ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

, sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtan bir hamle geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Sevgilisiyle tekrar barıştığını sosyal medya hesabından açıklayan ünlü modacı " Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

YALAN DOLAN OLMADI

Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum.. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsaade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, "aman yapma etme" dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabii ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz...

Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabi ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz..

SON DAKİKA