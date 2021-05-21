Gülşah Saraçoğlu'ndan bunu kimse beklemiyordu! Gökhan Göz ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba açıklama!

"Doya Doya Moda" yarışmasında jüri koltuğunda oturan modacı Gülşah Saraçoğlu, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında ağzını fena bozmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tarafların açıklamaları dikkat çekmiş, ilişki olaylı bir şekilde sona ermişti. Son olarak Gülşah Saraçoğlu'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sosyal medyadan Gökhan Göz ile yeniden barıştığını duyuran Saraçoğlu, "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" dedi.