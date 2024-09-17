Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:53

Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan aşk hayatlarıyla gündem düşmüyorlar. Bir dargın bir barışık bir ilişkileri olan Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi magazin gündemine damga vurdu. Gülseren Ceylan, son olarak söylediği sözlere herkesi şoke etti. Gülseren Ceylan, açık sözlülüğüyle ağızları açık bıraktı. Bakın Gülseren Ceylan, 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile niye birlikteymiş. İşte detaylar…

Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

Canlı yayında bir araya gelen çift yine açıklamalarıyla gündem oldu. Yayın sırasında Gülseren Ceylan, neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

"KRİTERLER TAMAM"

Ceylan, "Gidip de mahalledeki 65 yaşındaki bir adamla görüşecek halim yok zaten. Güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması... Kriterlerin hepsini dolduruyor. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi. Hepsinin etkisi var yani. Sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta?" sözleriyle şaşırttı.

Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla uzun süredir gündemdeydi. Ayrıldıkları bilinen çift yeniden bir araya gelmişti.

Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile bir süredir aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, yeniden baba olma hayalleri bile kuruyordu...

SON DAKİKA