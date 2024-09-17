Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
10:53
Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil'le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan aşk hayatlarıyla gündem düşmüyorlar. Bir dargın bir barışık bir ilişkileri olan Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi magazin gündemine damga vurdu. Gülseren Ceylan, son olarak söylediği sözlere herkesi şoke etti. Gülseren Ceylan, açık sözlülüğüyle ağızları açık bıraktı. Bakın Gülseren Ceylan, 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile niye birlikteymiş. İşte detaylar…