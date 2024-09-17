Gülseren Ceylan neden Mehmet Ali Erbil’le birlikte olduğunu anlattı! Gülseren Ceylan’ın açık sözlülüğü ağızları açık bıraktı!

"KRİTERLER TAMAM"

Ceylan, "Gidip de mahalledeki 65 yaşındaki bir adamla görüşecek halim yok zaten. Güçlü olması, ünlü olması, parasının olması, komik olması... Kriterlerin hepsini dolduruyor. Hala bir şeylerin çok güzel olabilmesi. Hepsinin etkisi var yani. Sizin hiç kriterleriniz yok mu hayatta?" sözleriyle şaşırttı.