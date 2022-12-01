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Haberler Galeri "Gülüşü hiç değişmemiş" Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 14:40

"Gülüşü hiç değişmemiş" Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncuya ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Geçtiğimiz günlerde gelin olan güzel oyuncunun çocukluk pozu ile benzerliğine beğeni yağdı. Bilin bakalım bu tatlı kız kim? Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlü isimlerin çocukluk halleri...

Gülüşü hiç değişmemiş Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Gülüşü ile kalpleri ısıtan bu minik kız çocuğu şimdilerin en ünlü oyuncusu. Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncuya ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Gülüşü hiç değişmemiş Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Geçtiğimiz günlerde gelin olan güzel oyuncunun çocukluk pozu ile benzerliğine beğeni yağdı.

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Gülüşü hiç değişmemiş Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Gülüşü hiç değişmemiş Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Bu tatlı kız geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan ve hamile olduğu ortaya çıkan Aslı Emver'den başkası değil.

Gülüşü hiç değişmemiş Güzel oyuncu yakın zamanda gelin olmuştu... Bilin bakalım bu tatlı kız kim?

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, bu projelerle ününe ün kattı.

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