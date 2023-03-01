GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Kimi Adana'yı, kimi ise Kıbrıs'ı işaret ediyor. Aralarında rekabetin ötesinde bir karalama ya da aşağılama sürecinin başladığına da üzüntüyle şahit olmaya başladım. Birbirlerinin görüşlerini bilimsel kanıtlarla çürütmek yerine, "Onu ciddiye almayın" deyip, meslektaşına "deli muamelesi" yapanlar bile oldu.