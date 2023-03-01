Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
07:03
GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!
Kimine göre olası İstanbul depreminin eli kulağında. Bazıları ise bu görüşün tamamen dışında tahminler yapıyor. Bazılarına göre İstanbul'dan önce İzmir'de deprem beklemeliyiz. Kimi Adana'yı, kimi ise Kıbrıs'ı işaret ediyor. Önerim şu: Karşıt görüşteki tüm akademisyenler, bilim adamları canlı yayında bir masanın etrafında toplansın. Ellerindeki tüm bilimsel bilgi ve belgeleri sunsunlar. Kime inanıp kime inanmayacağımıza ondan sonra biz karar verelim. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ı kaleme aldı. İşte o yazı…