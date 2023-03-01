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Haberler Galeri GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:03

GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Kimine göre olası İstanbul depreminin eli kulağında. Bazıları ise bu görüşün tamamen dışında tahminler yapıyor. Bazılarına göre İstanbul'dan önce İzmir'de deprem beklemeliyiz. Kimi Adana'yı, kimi ise Kıbrıs'ı işaret ediyor. Önerim şu: Karşıt görüşteki tüm akademisyenler, bilim adamları canlı yayında bir masanın etrafında toplansın. Ellerindeki tüm bilimsel bilgi ve belgeleri sunsunlar. Kime inanıp kime inanmayacağımıza ondan sonra biz karar verelim. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ
GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Deprem konusunda kafamız çok karıştı. Jeoloji profesörleri ve deprem bilimciler, her gün farklı görüşler ortaya koyuyor. Karşıt görüşteki tüm akademisyenler canlı yayında bir masanın etrafında toplanmalı ve herkes kendi tezini ortaya koymalı.

GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Deprem konusunda kafamız çok karıştı. Jeoloji profesörleri ve deprem bilimciler her gün farklı görüşler ortaya koyuyorlar. Kimine göre olası İstanbul depreminin eli kulağında.

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GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Beklenen büyüklüğü ise 7.5 olarak öngörüyorlar. Bazıları ise bu görüşün tamamen dışında tahminler yapıyor.
Diyorlar ki, "Marmara Bölgesi'nin fay haritası yenilendi. Artık eskisi kadar büyük bir deprem beklenmiyor. Olası İstanbul depreminin büyüklüğü 6 buçuğu geçmez." Bazılarına göre İstanbul'dan önce İzmir'de deprem beklemeliyiz.

GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Kimi Adana'yı, kimi ise Kıbrıs'ı işaret ediyor. Aralarında rekabetin ötesinde bir karalama ya da aşağılama sürecinin başladığına da üzüntüyle şahit olmaya başladım. Birbirlerinin görüşlerini bilimsel kanıtlarla çürütmek yerine, "Onu ciddiye almayın" deyip, meslektaşına "deli muamelesi" yapanlar bile oldu.

GÜNAYDIN’dan çağrı! Deprem profesörleri ekranda yüzleşsin!

Özetle, kime inanacağımızı şaşırdık. Bilime saygım sonsuz ama her deprem felaketinde ağzının içine baktığımız deprem bilimci hocaları acaba fazla mı havaya soktuk, olması gerekenden fazla mı değer atfettik diye de düşünmeden edemiyorum.

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