Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

CELADET VE SUZİ'DEN LEYLA'YA BÜYÜK TUZAK
Kenan'ın ve torunun Adana'ya dönmesini isteyen Celadet, Leyla'nın en büyük yarasını kullanarak harekete geçti. Leyla'nın uzun süredir yasaklı madde ve suç dünyasıyla mücadele eden kardeşi Suzi, Celadet'in planının kilit ismi oldu.
Celadet'in sağ kolu Zeki, Suzi'yi de plana dahil ederek Leyla'ya büyük bir tuzak kurdu. Suzi üzerinden yaratılan şüpheler, Kenan'ın Leyla'ya olan güvenini sarsmaya başladı. Karısına inanmaya çalışan Kenan, çok geçmeden onu derinden sarsacak bir durumla karşı karşıya kaldı.
Zeki ile birlikte yaptıkları plan doğrultusunda Suzi, yardıma ihtiyacı varmış gibi yaparak Leyla'yı yanına çağırdı. Tuzağa düşen Leyla bayıltılarak bir gece kulübüne götürüldü. Celadet'in kurduğu oyundan habersiz olan Kenan da Zeki'yle birlikte aynı adrese gitti. Gözlerini açtığında ne olduğunu anlamaya çalışan Leyla, karşısında Kenan'ı görünce başına gelenleri anlatmaya çalıştı. Ancak daha önce kafasında oluşan şüphelerin de etkisiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kenan, Leyla'nın anlattıklarına inanmadı.
CELADET'İN SON HAMLESİ LEYLA'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI. KENAN OĞLU EMİR'İ ALIP ADANA'YA GİTTİ!
Yaşadıkları karşısında darmadağın olan Kenan, oğlunu da yanına alarak Adana'ya dönme kararı aldı. Gerçeği anlatmak için peşlerinden koşan Leyla ise oğlunun götürüldüğünü görünce büyük bir panik yaşadı. Fakat Leyla'nın karşısına bu kez Celadet'in son hamlesi çıktı. Bir yandan Kenan'a gerçeği anlatmaya, diğer yandan oğluna ulaşmaya çalışan Leyla, polislerin aracında uyuşturucu bulmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kenan, Leyla'yı polislerin elinde bırakarak oğluyla birlikte Adana'ya doğru yola çıkarken Leyla, kendisine kurulan tuzağın ortasında oğlunun gidişini çaresizce izledi.