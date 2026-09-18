Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

KENAN LEYLA'YI SEÇTİ, KOZAN KONAĞI'NI TERK ETTİ

Kenan'ın dönüşüyle birlikte Celadet'in oğlu için yaptığı plan da ortaya çıktı. Celadet, yıllardır yakın oldukları Atahanlı ailesinin kızı Hanzade'yi Kenan'a uygun görüyordu. Annesinin Hanzade'yle ilgili planını öğrenen Kenan, Leyla'ya aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini açıkça söyledi. Celadet'in bu ilişkiye kesin bir dille karşı çıkması anne ile oğlu karşı karşıya getirdi. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti olmayan Kenan, annesinin bütün itirazlarına rağmen kararından dönmedi. Kenan, ailesini arkasında bırakarak Leyla'nın yanına Berlin'e döndü. Kenan'ın Leyla'yı seçmesi Celadet için büyük bir yıkım oldu. Oğlunu ailesinden koparan bu ilişkiyi kabullenmeyen Celadet, Kenan'ın kararını değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Berlin'e dönen Kenan, Leyla'nın hamile olduğunu öğrendi ve Leyla ile hayatlarını birleştirdiler. Celadet'in Leyla'nın geçmişi üzerinden Kenan'ın güvenini sarsmak için yaptığı ilk hamle de sonuç vermedi. Kenan, kendisine sunulan bütün şüphelere rağmen karısının yanında durdu ve annesine Leyla'ya güvendiğini açıkça söyledi.