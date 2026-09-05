Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 10:16
Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.