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Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 10:16

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'in merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Dizi, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.

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Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

Burak Özçivit, Beyza Gümülcine, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Devrim Yakut'u ilk kez bir arada gördüğümüz tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz büyük yankı uyandırdı.

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

MEGASTAR TARKAN'IN ŞARKISI İLK KEZ BİR DİZİ TANITIMINDA!

Dizinin görkemli dünyasından ilk ipuçlarını veren tanıtımda, Megastar Tarkan'ın efsaneleşen 'Ölürüm Sana' şarkısının yer alması ise izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı.

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Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

İlk kez bir dizi tanıtımında şarkısı kullanılan Tarkan'ın, Güneş'in Doğduğu Yer için seçilen şarkısı ise efsaneleşen "Ölürüm Sana" oldu.

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Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

Şarkı, Kenan ve Leyla'nın aşkına çok yakıştı.

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

ONLARIN AŞKI BİR DUVARIN YIKILDIĞI GÜN BAŞLADI…

Adana'nın sert, sıcak ve tutku dolu atmosferini ekrana taşıyan tanıtımda, Burak Özçivit'in hayat verdiği Kenan Kozan ile Beyza Gümülcine'nin canlandırdığı Leyla'nın imkânsızlıklarla sınanan fırtınalı aşkı gözler önüne serildi.

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

Kenan'ın sevdası uğruna her şeyi göze aldığı hikâyede, annesi Celadet Kozan'ın (Sibel Taşçıoğlu) bu aşka karşı ördüğü keskin duvarlar, dizinin heyecan dozunu daha ilk tanıtımdan yükseltti.

Güneşin Doğduğu Yer İlk Bölümüyle 17 Eylül Perşembe atv'de! | Video

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

"Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

"Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

"Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Güneşin Doğduğu Yer’den nefes kesen ilk tanıtım yayınlandı!

"Güneşin Doğduğu Yer", 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#BURAK ÖZÇİVİT #GÖRKEM SEVİNDİK #ATV

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