Güneşin Doğduğu Yer’den yeni afiş! Adana’nın hırslı ve tutkulu aşk hikayesi için geri sayım başladı!

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı yeni afiş; güçlü hikayesi ve dev kadrosuyla merakla beklenen yapımın sert ve tutkulu dünyasını gözler önüne sererken, yayın tarihine çok az bir zaman kala heyecanı zirveye taşıdı.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu coğrafyasında devam edecek olan "Güneşin Doğduğu Yer", çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı atv'de!

Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe atv'de | Video