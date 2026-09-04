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Güneşin Doğduğu Yer'den yeni afiş! Adana'nın hırslı ve tutkulu aşk hikayesi için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 04.09.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 16:47
Güneşin Doğduğu Yer'den yeni afiş! Adana'nın hırslı ve tutkulu aşk hikayesi için geri sayım başladı!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer"den yeni bir afiş paylaşıldı. Yayın gününün yaklaşmasıyla birlikte geri sayıma geçen dizinin yeni afişi büyük ilgi gördü.