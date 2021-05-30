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Haberler Galeri Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 10:01

Güzel gözlü oyuncu tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, güzelliğiyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan genç oyuncu ile sosyal medyayı salladı. Arkadaşları ile özel bir yatta kalan Ceren Yılmaz bir haftadır Türkbükü'nde tatil yapıyor. Son olarak ile objektiflere yakalanan Ceren Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde ile yatta verdiği pozuna beğeni yağmıştı. Ekranların güzel gözlü oyuncusu Ceren Yılmaz'ın doğal güzelliğine olan güveni de fotoğraflarında övgüleri topluyor. İşte ile poz veren Ceren Yılmaz'ın tatil paylaşımları...

Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, güzelliğiyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan genç oyuncu ile sosyal medyayı salladı.

Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Arkadaşları ile özel bir yatta kalan bir haftadır Türkbükü'nde tatil yapıyor.

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Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Son olarak ile objektiflere yakalanan 'ın geçtiğimiz günlerde ile yatta verdiği pozuna beğeni yağmıştı.

Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Ekranların güzel gözlü oyuncusu 'ın doğal güzelliğine olan güveni de fotoğraflarında övgüleri topluyor.

Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

İşte ile poz veren 'ın ...

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