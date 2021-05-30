Güzel gözlü oyuncu Ceren Yılmaz tatilin keyfini yatta çıkartıyor! Mayolu pozlarına beğeni yağmuru!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren, güzelliğiyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan genç oyuncu Ceren Yılmaz tatil paylaşımları ile sosyal medyayı salladı. Arkadaşları ile özel bir yatta kalan Ceren Yılmaz bir haftadır Türkbükü'nde tatil yapıyor. Son olarak siyah bikinisi ile objektiflere yakalanan Ceren Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde kırmızı mayosu ile yatta verdiği pozuna beğeni yağmıştı. Ekranların güzel gözlü oyuncusu Ceren Yılmaz'ın doğal güzelliğine olan güveni de fotoğraflarında övgüleri topluyor. İşte sıfır makyaj hali ile poz veren Ceren Yılmaz'ın tatil paylaşımları...