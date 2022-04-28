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Haberler Galeri Güzel oyuncu Aslı Enver'e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:13

Güzel oyuncu Aslı Enver'e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı. Ayrılıkları doğrulanan ikiliden Aslı Enver'in yüzünü işi güldürdü. Yeni bir anlaşmaya imza atan Aslı Enver banka reklamından bakın ne kadar kazanacak!

Güzel oyuncu Aslı Enver’e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitmişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.

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Güzel oyuncu Aslı Enver’e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

Uzun bir aranın ardından kalbinin kapılarını iş insanı Önder Öztarhan'a açan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışarak aileye girdi. Enver, Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy'de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü, İkili, birbirini sosyal medyadan takibi bırakarak ayrılık haberini sessiz sedasız duyurmuş oldu.

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