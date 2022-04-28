Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:13

Güzel oyuncu Aslı Enver'e aşk acısını unutturacak anlaşma! Alacağı para dudak uçuklattı!

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlanmıştı. Ayrılıkları doğrulanan ikiliden Aslı Enver'in yüzünü işi güldürdü. Yeni bir anlaşmaya imza atan Aslı Enver banka reklamından bakın ne kadar kazanacak!