Güzel oyuncu Hande Erçel’in şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Tüm gözler onun üstündeydi…

Giriş Tarihi: 15.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 13:43

Son yılların parlayan yıldızı Hande Erçel paylaşımlarıyla ses getiriyor, özel hayatıyla gündemden düşmüyor... Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile bir süre dolu dizgin ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkisine nokta koymuştu. Çok geçmeden Hande Erçel'in adı, yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kaan Yıldırım şimdilerde gönlünü Hande Erçel'e kaptırdı. Kaan Yıldırım ile Hande Erçel'in Londra sokaklarında birlikte görüntülenmesiyle ilişkinin belgelenmişti. 28 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak dijital bir platformun Türkiye etkinliklerine katılarak, çekilen bir karesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in etkinlik için tercih ettiği elbise, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Şıklığının bedeli ise dudak uçuklattı…