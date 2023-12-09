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Haberler Galeri Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...
Giriş Tarihi: 09.12.2023 08:21

Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi. Oyuncu aşkı Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan gerçek! Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş...

Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi.

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Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süre büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yollarını ayırmışlardı.

Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Güzel oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun biricik kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

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