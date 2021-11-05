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Haberler Galeri Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram'ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:30

Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram'ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

Son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Mine Tugay, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla büyüleyen 43 yaşındaki güzel oyuncudan yeni pozlar geldi. Tugay, Instagram hesabından siyah beyaz desenli dekolteli elbisesiyle paylaşım yaptı. Mine Tugay'ın pozları kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram’ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakteri ile kötü kadın portresi çizen Mine Tugay, uzun süredir dizilerde yer almıyor.

Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram’ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

Sadece Hükümsüz isimli dijital diziye konuk oyuncu olarak 2 bölüm katılan Mine Tugay, televizyon projelerinde ise yer almama kararlılığını sürdürüyor.

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Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram’ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

2020 yılının Haziran ayından bu yana inzivaya çekilen oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram’ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

En güzel yaş alan ünlüler arasında bulunan Mine Tugay, son olarak siyah beyaz desenli yeni pozlarını yayınladı.

Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram’ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!

Mini elbisesiyle iddialı pozlar veren oyuncu, güzelliğiyle büyüledi.

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