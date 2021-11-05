Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:30
Güzel oyuncu Mine Tugay minili elbisesiyle Instagram'ı yıktı geçti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı!
Son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Mine Tugay, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Tugay, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla büyüleyen 43 yaşındaki güzel oyuncudan yeni pozlar geldi. Tugay, Instagram hesabından siyah beyaz desenli dekolteli elbisesiyle paylaşım yaptı. Mine Tugay'ın pozları kısa sürede on binlerce beğeni aldı.