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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 19:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 19:32

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkından sevindiren haber gelmişti. Abla Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan ve anne Seyhan Yıldırım'ın da gözüne giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a evlilik baskısı vardı. Ünlü çiftten evlilik kararı gelmişti. Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz son olarak ise, İstanbul'un prestijli semtlerinden Beykoz Konakları'nda aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın öncesinde kiracısını çıkardığı konuşuluyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

Geçtiğimiz ağustos ayında İngiltere'de yapılan romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelen çift, bu kez Kaan Yıldırım'ın evine taşınarak birlikte yaşamaya başladı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

Kaan Yıldırım'ın ailesinin de aynı lüks sitede bir evi bulunuyor ve çift, ailelerine yakın bir konumda hayatlarına devam etmeye karar verdi.

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Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

Hürriyet'in haberine göre; Kaan Yıldırım, oldukça lüks olan Ulus Savoy Evleri'nde yaşıyordu ancak bu ev çifte küçük geldiği için Beykoz Konakları'na taşınmayı tercih etti.

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

Beykoz Konakları'ndaki ev müstakil ve çok daha büyük doğal olarak.

Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!

Pınar Deniz'in evlilik öncesinde yaşadıkları yeni evde değişiklik yapmak istemesi üzerine dekorasyon çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

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