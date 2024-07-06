Giriş Tarihi: 06.07.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
19:32
Güzel oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın aşk yuvası büyüledi! İşte ünlü çiftin masal gibi evi!
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkından sevindiren haber gelmişti. Abla Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan ve anne Seyhan Yıldırım'ın da gözüne giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'a evlilik baskısı vardı. Ünlü çiftten evlilik kararı gelmişti. Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz son olarak ise, İstanbul'un prestijli semtlerinden Beykoz Konakları'nda aynı çatı altında yaşama kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın öncesinde kiracısını çıkardığı konuşuluyor.