Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer'in kızı çıktı! Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:55

Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer'in kızı çıktı! Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan şarkıcı Gizem Tuncer güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Babasının izinden giden ve güçlü sesi ile beğeni toplayan Gizem Tuncer'in paylaşımlarına övgüler yağıyor. İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer...

Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer’in kızı çıktı! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer verdiği kilolar ile dikkat çekmiş adeta bambaşka biri olmuştu...

Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer’in kızı çıktı! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Mahmut Tuncer son olarak 'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filmi ile gündeme geldi. Bugün vizyona giren filmde ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in, absürt bir açıdan ele alınan biyografisi izleyenleri kahkahaya boğacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer’in kızı çıktı! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filminin galasına siyah önlükle gelen Tuncer, şöyle konuştu: "Şimdi diyeceksiniz; bu adam neden önlükle gelmiş? Sportif olsun diye değil. Mahmut Tuncer'in çocukluğunu oynatıyorlar. Filmin esprisi bu, küçüklüğümü de ben oynuyorum. Arkadaşlar montaj yaparken çok eğlenmiş, biz de izlerken eminim eğlenip güleceğiz. 'Bakkal Amca', bir Mahmut Tuncer eseri. Çocuklar bu şarkıyı dünya sıralamasına taşımışlar. Mahmut Tuncer'in adının geçtiği her yerde üzüntü değil, tebessüm kaplıyor yüzlerini."

Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer’in kızı çıktı! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.

Güzel şarkıcı Mahmut Tuncer’in kızı çıktı! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

İşte sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer..

SON DAKİKA