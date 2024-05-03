Güzel şarkıcı meğer Mahmut Tuncer’in kızıymış! Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı sesi ve güzelliğiyle hayran bırakıyor...

'Bakkal Amca Mahmut Tuncer' filminin galasına siyah önlükle gelen Tuncer, şöyle konuştu: "Şimdi diyeceksiniz; bu adam neden önlükle gelmiş? Sportif olsun diye değil. Mahmut Tuncer'in çocukluğunu oynatıyorlar. Filmin esprisi bu, küçüklüğümü de ben oynuyorum. Arkadaşlar montaj yaparken çok eğlenmiş, biz de izlerken eminim eğlenip güleceğiz. 'Bakkal Amca', bir Mahmut Tuncer eseri. Çocuklar bu şarkıyı dünya sıralamasına taşımışlar. Mahmut Tuncer'in adının geçtiği her yerde üzüntü değil, tebessüm kaplıyor yüzlerini."