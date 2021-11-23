Giriş Tarihi: 23.11.2021 06:34Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 06:51
Güzel şarkıcının haklı isyanı: Saçlarımı neden kestin anne? O şimdilerin en ünlü isimlerinden!
Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir şarkıcıya ait olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde sahnelerin aranılan isimlerinden. Üblü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile hayranlarına sürpriz yaptı. Peki siz bu minik kız çocuğunun kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Televizyon ekranlarında,ışıltılı sahnelerde, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlülerin çocukluk halleri...