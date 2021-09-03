Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 11:56
Güzel şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem...
Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer en az babası kadar ünlü. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızıGizem sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Gizem Tuncer sesi kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor. İşte Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ve sizin için derlediğimiz akraba olduklarını öğrendiğinizde oldukça şaşıracağınız ünlüler...